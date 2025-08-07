https://news.day.az/society/1772587.html

Несчастный случай в Астаре - ФОТО

Житель Астаринского района утонул в море. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Шахагадж Астаринского района, Ханоглан Мусеиб оглу Асадуллаев 1963 года рождения утонул на территории пляжа. Находившиеся рядом люди извлекли его тело. По факту проводится расследование.