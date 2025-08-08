https://news.day.az/world/1772794.html Торнадо оборвал линии электропередач на трассе в США - ВИДЕО В США мощный торнадо повалил линии электропередач на оживленной трассе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. К счастью, никто из людей не пострадал.
Торнадо оборвал линии электропередач на трассе в США - ВИДЕО
В США мощный торнадо повалил линии электропередач на оживленной трассе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
К счастью, никто из людей не пострадал.
