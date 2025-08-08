Руководство и коллектив AZAL почтил память Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой

По случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили могилу отважного члена экипажа на II Аллее почетного захоронения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Участники мероприятия почтили память Хокумы Алиевой минутой молчания и возложили цветы на её могилу.

Сотрудники AZAL также почтили память Национальных героев Азербайджана - Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова.

В честь годовщины со дня рождения Хокумы Алиевой минута молчания была объявлена в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Алиева Хокума Джалил гызы за высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей и спасении жизни пассажиров при крушении пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный (Российская Федерация), была удостоена звания "Национальный герой Азербайджана".