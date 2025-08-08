Козы стали природной защитой от пожаров в Испании

Каждое лето изнуряющая жара становится причиной лесных пожаров в странах Южной Европы, которые уничтожают обширные территории по мере усиления изменения климата. В прошлом году в Каталонии, несмотря на то, что это был третий год сильнейшей засухи за столетие, число вспышек сократилось. Региональное правительство объясняет это улучшением мер противопожарной безопасности, одним из которых являются козы.

Как передает Day.Az, под симфонию звенящих колокольчиков около 300 черных, коричневых и пятнистых коз трусят по мощеной дороге в северной части испанского региона Каталония, время от времени останавливаясь, чтобы с удовольствием пощипать сухие кустарники, растущие по опушкам леса. Стадо, кочующее из города в город, является частью пилотного проекта, запущенного в городе Матаро, который является частью более масштабных усилий по снижению риска лесных пожаров, финансируемых Европейским союзом, пишет Reuters.

Козы известны своим прожорливым аппетитом поедают даже колючие растения, такие как кактусы или чертополох, что делает их идеальными для расчистки кустарников и других горючих материалов с целью создания естественных противопожарных полос.

Практика использования скота для расчистки горючего подлеска существует уже много веков, но некоторые фермеры отказываются от техники, которой отдают предпочтение в наше время, и возвращаются к козам и другим животным в поисках более экологичных методов ведения сельского хозяйства. В испанской Галисии эту работу выполняют дикие лошади.

Пастухи получают зарплату от отдельных муниципалитетов, пользующихся их услугами, и от сыроделов, которые особенно ценят молоко от бродячих коз. Однако эти источники дохода также означают, что им приходится сталкиваться с дополнительной бюрократией, связанной с налогообложением и санитарным регулированием.

Животные, которые постоянно перемещаются, поедают самые разные растения и не нуждаются в дополнительном корме. В результате получается более сладкий, жирный и богатый белком творог с более высоким вкусом, который меняется в зависимости от сезона.

Большая часть доходов от продажи молока и средств муниципалитетов, финансирующих программу по предотвращению лесных пожаров, уходит на закупку более совершенного оборудования.