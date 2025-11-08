https://news.day.az/azerinews/1794024.html Vətən Müharibəsindəki Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradla bağlı əhali Azadlıq meydanına toplaşır - FOTO Vətən Müharibəsindəki qələbənin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradla bağlı əhali Azadlıq meydanına toplaşır. Trend xəbər verir ki, paradda keçid edəcək şəxsi heyət, hərbi texnika artıq hazır vəziyyətə gətirilib. Azadlıq meydanına yaxın küçə və prospektlər paradı seyr etmək üçün gələn şəxslərlə doludur.
