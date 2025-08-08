Сегодня будет заложен фундамент нового уровня взаимоотношений между Азербайджаном и США

В рамках визита Президента Ильхама Алиева в США будет заложен фундамент нового уровня взаимоотношений между Азербайджаном и США.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети написал азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

"Президент Ильхам Алиев за несколько месяцев до выборов в США откровенно высказывался о том, что разделяет политические и мировоззренческие взгляды Трампа. Это было смелое заявление в тот период, когда демократическая администрация обладала всей полнотой власти в Вашингтоне. Неслучайно, что президент Трамп недавно поделился мыслями Президента Ильхама Алиева на своей странице... В течение президентства Трампа между лидерами был обмен письмами и телефонный звонок, личный представитель Трампа посещал Баку. В современный период личные отношения политиков играют ключевую роль!" - написал он.

Ф.Мамедов отметил, что в результате визита планируется создания Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии о стратегическом партнерстве.

"Приоритеты намечены в сферах энергетики, торговли, логистики, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, ну и конечно же, безопасность, оборонная сфера. Заметьте, что здесь нет и намека на идеологизированную внешнюю политику Байдена-Блинкена... Конечно же, для реализации данной повестки следует приостанавливать действие несправедливой 907-поправки, что и сделано со стороны президента Трампа.

Азербайджан всегда был сторонников прагматичных отношений с США и сейчас наступил тот период, когда прагматизм восторжествовал и в США. В очередной раз становимся свидетелями примера со стороны Президента Ильхама Алиева как надо "чувствовать время"!" - добавил он.