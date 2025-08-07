Королева красоты Филиппин найдена мертвой в море

Королеву красоты Филиппин Акини Аррадазе нашли мертвой в море у города Таклобан на острове Лейте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MS News.

Согласно сообщению регионального управления полиции № 8, рыбак узнал о теле от своего товарища и сообщил властям. Позднее сотрудники бюро рыболовства и местные правоохранительные органы подняли тело и вытащили его на берег. Жертва была связана, и у нее были следы насилия. По характерным татуировкам на животе и спине тело было опознано как Акини Аррадаза, 35-летняя бывшая королева красоты, похищенная утром 31 июля в городе Ормок, примерно в 46 км от места преступления. Позже родственники подтвердили ее личность, после чего тело было отправлено на вскрытие для установления точной причины смерти.

После расследования было установлено, что королеву красоты похитили трое вооруженных мужчин. На записях с камер видеонаблюдения видно, как жертву силой уводят трое неизвестных вооруженных мужчин, которые заталкивают ее в черный автомобиль, пока она стояла на обочине дороги.