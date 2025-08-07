В Азербайджане стали больше пользоваться банковскими картами

По состоянию на конец июня текущего года количество транзакций с использованием локальных карт, эмитированных финансовыми организациями-резидентами (включая платежные карты статистической единицы), в Азербайджане составило 53,2 тысячи единиц, а объем транзакций - 55,09 миллиона манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим годом количество транзакций с использованием локальных карт сократилось на 251,5 миллиона единиц или в 5,7 раза, а объем транзакций увеличился на 2,05 миллиона манатов или на 3,9 процента.

Следует отметить, что объем и количество транзакций с использованием платежных карт, эмитированных финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству транзакций, совершенных с платежными картами, эмитированными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми институтами), действующими на территории страны.