8 августа будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и мира

Я с нетерпением жду возможности принять завтра (8 августа) в Белом доме Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна на историческом саммите мира.

Как передает Day.Az, oб этом президент США написал в своем аккаунте в Truth Social.

"Эти две страны много лет находятся в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но им это не удалось. Моя администрация долгое время работала с обеими сторонами", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что 8 августа в Белом доме состоится церемония подписания документа о мире с участием Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна. Трамп заявил, что США также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами, чтобы полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа и совместно реализовать экономические возможности.

"Я очень горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Азербайджана и Армении. Это будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и всего мира", - подчеркнул он.