В конце этого года в Гяндже откроется Инновационный центр.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов в ходе своего выступления на церемонии открытия международной акселерационной программы "Зеленый и цифровой Шелковый путь".
"Наша цель - поддержка создания стартап-экосистемы не только в Баку, но и в регионах, как в материальном, так и в духовном плане, а также через подобные акселерационные программы", - отметил он.
Кроме того, он отметил что, в скором времени подобный кластер будет создан и в Нахчыванском государственном университете.
