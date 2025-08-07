ООН приветствовала предстоящую встречу Путина и Трампа

Офис генерального секретаря ООН приветствует будущую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", - сказал чиновник.