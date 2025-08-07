День рождения выдающегося художника Тогрула Нариманбекова

Вступив в мир творчества в 50-х годах прошлого столетия, Тогрул Нариманбеков еще в пору молодости благодаря своему природному таланту снискал широкую славу, обрел известность в стране и за ее пределами. Выдающийся художник, обладавший высоким профессионализмом, успешно работая во всех жанрах изобразительного искусства, на протяжении многих лет осуществлял плодотворную деятельность.

Как передает Day.Az, исполняется 95 лет со дня рождения Народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова.

Будущий художник родился 7 августа 1930 года в Баку. Сначала он получил образование в Азербайджанском художественном училище имени Азима Азимзаде, а затем - с 1950 по 1955 годы - в Литовском художественном институте в Вильнюсе.

С 1952 года Т.Нариманбеков являлся участником художественных выставок. В 1961, 1965 и 1975 годах состоялись персональные выставки в Баку, в 1965 - в Праге, в 1967 и 1972 - в Москве, в 1972 году - в Вильнюсе, в 1973 - в Волгограде, Вроцлаве, Варшаве и Сопоте, в 1975 - во Львове.

Произведения мастера кисти - декоративно-праздничные, построенные на напряженном, восходящем к национальным традициям азербайджанского искусства цветовом ритме. Т.Нариманбеков считал необходимым для искусства, в частности живописи, возвращение к истокам национальной культуры. Свое творчество он описывал как сочетание абстрактного и фигуративного искусства.

Т.Нариманбеков является автором жанровых композиций ("Заря над Каспием", 1957, Азербайджанский музей искусств, Баку; "На полевом стане", 1967, Третьяковская галерея; "Перед праздником", 1971), пейзажей ("Баку", 1964, Азербайджанский музей искусств, Баку), портретов (С. Бахлулзаде, 1959) и натюрмортов ("Гранаты и груши", 1961, Музей искусства народов Востока, Москва), росписей (в зданиях Азербайджанского театра кукол имени А. Шаига, 1975, 1978).

Также мастер кисти работал над театральными декорациями. В 1968 году он оформил балет "Тени Гобустана" Фараджа Караева (Театр оперы и балета, Баку). В 1974 году за оформление хореографической поэмы "Сказание о Насими" в Азербайджанском театре оперы и балета художник был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР. А в 1980 году за оформление балета "1001 ночь" Фикрета Амирова награжден Государственной премией СССР.

Помимо художественной деятельности, Т.Нариманбеков известен своим прекрасным голосом и в юные годы исполнял различные арии азербайджанских и зарубежных композиторов. С конца 1980 года супруга художника Севиль регулярно работала вместе с ним в организации его концертов. С.Нариманбекова также являлась директором художественных выставок своего мужа. В начале 1998 года состоялся соло-концерт Т.Нариманбекова под аккомпанемент Азербайджанского государственного симфонического оркестра, а также выставка его новых работ в Театре оперы и балета.

В 2000 году за заслуги в развитии азербайджанской культуры художник был награжден орденом "Истиглал", а в 2010 году удостоен ордена "Шараф".

С 2001 года согласно контракту, заключенному с парижскими галереями, 6 месяцев в году Т.Нариманбеков должен был работать в Париже, где он и скончался 2 июня 2013 года.