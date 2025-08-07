Компания OpenAI запустила свою самую продвинутую языковую модель GPT-5, которая кардинально меняет подходы к работе с искусственным интеллектом.

Как передает Day.Az со ссылкой на "hi-tech.mail.ru", разработчики получили инструмент, который не просто генерирует код, а создает полноценные проекты с нуля.

Главный прорыв касается написания программ. Модель теперь справляется с комплексными задачами разработки от начала до конца. Она создает готовые веб-страницы, включая стили, анимации и интерактивные элементы, используя единственный запрос пользователя.

Система значительно лучше отлаживает ошибки по скриншотам интерфейса. Разработчики отмечают, что могут работать над проектами несколько часов, добавлять новую логику и получать работающий результат с первого запуска - ранее это было невозможно с другими моделями.

Ключевая особенность - способность автоматически выбирать режим обработки запроса. Для простых вопросов система использует быстрый режим, а сложные задачи решает через глубокий анализ. Пользователю не нужно вручную переключать настройки - алгоритм сам определяет необходимый уровень вычислений.

Новая архитектура поддерживает контекст объемом до миллиона токенов, что позволяет анализировать объемные документы или длинные диалоги без потери информации.

Система значительно сократила количество неточностей и перестала выдумывать несуществующие факты. В медицинских вопросах модель стала более осторожной и точной, хотя по-прежнему не заменяет консультацию специалиста.

Обучение проводилось на данных до октября 2024 года, поэтому система знает современные подходы к разработке ИИ-приложений и работе с API крупных провайдеров.

Новая модель будет доступна постепенно с 7 августа всем категориям пользователей с разными уровнями функциональности. Бесплатная версия предоставляет базовые возможности с ограничениями. Подписка Plus открывает больше запросов и дополнительных функций. Тариф Pro включает расширенное мышление для максимально точных ответов.

Стоимость использования через API оказалась ниже, чем у конкурирующей модели Anthropic Claude. Цена зависит от выбранного "мыслительного бюджета" - времени, которое система потратит на обдумывание ответа.