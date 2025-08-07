В 10 учебных заведениях Баку ведутся работы по строительству и капремонту

Работы по строительству и капитальному ремонту проводятся в 10 учебных заведениях, подведомственных Управлению образования г. Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Управлении.

Согласно информации, в столице продолжаются строительство дополнительного корпуса для полной средней школы № 313 и капитальный ремонт его основного корпуса, снос и строительство новых зданий школ №№ 57, 68, 141, 151, а также капитальный ремонт школ №№ 59 и 324, детского сада № 328, Республиканского специализированного детсада-яслей для детей с нарушениями слуха, а также яслей-детсада им. Шахина Аббасова.

В то же время примерно в 100 учебных заведениях идет текущий ремонт, выполняются инженерно-коммуникационные работы.

Работы планируется завершить в ближайшее время.