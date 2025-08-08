Армения приняла условия Президента Ильхама Алиева по Зангезурскому коридору

Еще одно ожидаемое решение, которое будет принято в Вашингтоне - это принятие Ереваном условий Азербайджана по Зангезурскому коридору, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

После Отечественной войны Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что должен быть обеспечен беспрепятственный наземный проезд из основной части Азербайджана в Нахчыван. Это требование Президента Ильхама Алиева было также принято Арменией.

Так, в Совместной декларации, которая будет подписана, подтверждается беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Таким образом, Зангезурский коридор становится реальностью.