Госдеп США отреагировал на атаку России на газовую инфраструктуру Украины

Удары России по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам недопустимы.

Как передает Day.Az, об этом сказали в Госдепартаменте США эксклюзивно Trend касательно атаки России на объект, обеспечивающий поставки азербайджанского газа в Украину.

"Россия должна немедленно прекратить такие действия. Разрушительные последствия этой войны для людей - именно та причина, по которой Президент Трамп стремится к установлению мира. Необходимо положить конец смертям и разрушениям", - заявил представитель ведомства.