https://news.day.az/economy/1772499.html Госдеп США отреагировал на атаку России на газовую инфраструктуру Украины Удары России по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам недопустимы. Как передает Day.Az, об этом сказали в Госдепартаменте США в ответ на запрос Trend касательно атаки России на объект, обеспечивающий поставки азербайджанского газа в Украину. "Россия должна немедленно прекратить такие действия.
Госдеп США отреагировал на атаку России на газовую инфраструктуру Украины
Удары России по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам недопустимы.
Как передает Day.Az, об этом сказали в Госдепартаменте США эксклюзивно Trend касательно атаки России на объект, обеспечивающий поставки азербайджанского газа в Украину.
"Россия должна немедленно прекратить такие действия. Разрушительные последствия этой войны для людей - именно та причина, по которой Президент Трамп стремится к установлению мира. Необходимо положить конец смертям и разрушениям", - заявил представитель ведомства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре