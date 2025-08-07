Путин готов встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, местом возможной встречи Путин назвал ОАЭ.

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - это Президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин заявил, что в целом не имеет ничего против проведения встречи с президентом Украины Володмиром Зеленским.