https://news.day.az/world/1772625.html Путин готов встретиться с Трампом - ВИДЕО Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, местом возможной встречи Путин назвал ОАЭ. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - это Президент Объединённых Арабских Эмиратов.
Путин готов встретиться с Трампом - ВИДЕО
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az, местом возможной встречи Путин назвал ОАЭ.
"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - это Президент Объединённых Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал президент РФ.
Кроме того, Путин заявил, что в целом не имеет ничего против проведения встречи с президентом Украины Володмиром Зеленским.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре