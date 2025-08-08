Более 100 тыс. японцев эвакуируют из-за удара стихии

В японском городе Кирисима эвакуируют более 122 тысяч человек из-за мощных ливней.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NHK.

Эвакуацию высшего уровня с формулировкой "экстренное обеспечение безопасности" для населения объявили утром в пятницу, 8 августа. Причиной этому стало выпадение до 1,5 месячной нормы осадков в некоторых районах города за полдня.

Согласно прогнозам синоптиков, грозы и обильные осадки в Кирисиме могут продлиться вплоть до воскресенья, 10 августа. На данный момент известно, что в результате удара стихии пострадали двое.