https://news.day.az/world/1772726.html Более 100 тыс. японцев эвакуируют из-за удара стихии В японском городе Кирисима эвакуируют более 122 тысяч человек из-за мощных ливней. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NHK. Эвакуацию высшего уровня с формулировкой "экстренное обеспечение безопасности" для населения объявили утром в пятницу, 8 августа.
Эвакуацию высшего уровня с формулировкой "экстренное обеспечение безопасности" для населения объявили утром в пятницу, 8 августа. Причиной этому стало выпадение до 1,5 месячной нормы осадков в некоторых районах города за полдня.
Согласно прогнозам синоптиков, грозы и обильные осадки в Кирисиме могут продлиться вплоть до воскресенья, 10 августа. На данный момент известно, что в результате удара стихии пострадали двое.
