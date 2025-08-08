Стоимость золота выросла впервые с апреля

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex поднялась выше $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с 22 апреля 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 02:03 (по бакинскому времени), цена на золото росла на 2,62% и составляла $3 534,10 за тройскую унцию.

К 02:25 стоимость драгметалла замедлила рост до $3 492,10 за унцию (+1,4%).