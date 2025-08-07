https://news.day.az/world/1772534.html Неизвестный открыл огонь на американской военной базе - ВИДЕО Неизвестный открыл огонь на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия. Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press. Ранены, по данным СМИ, 7 человек. Других подробностей не приводится.
Неизвестный открыл огонь на американской военной базе - ВИДЕО
Неизвестный открыл огонь на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press.
Ранены, по данным СМИ, 7 человек.
Других подробностей не приводится.
