Неизвестный открыл огонь на американской военной базе

Неизвестный открыл огонь на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press.  

Ранены, по данным СМИ, 7 человек.

Других подробностей не приводится.