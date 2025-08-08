Рабочий визит Ильхама Алиева в США: встреча на авиабазе Эндрюс

7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон по личному приглашению Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, на объединённой военной авиабазе Эндрюс главу Азербайджана встречали представители администрации США и официальные лица.

Визит подчеркивает особое внимание, которое Вашингтон уделяет стратегическим отношениям с Баку на фоне усиливающегося геополитического интереса к региону Южного Кавказа. Это будет первая подобная встреча между лидерами двух стран с момента возвращения Трампа в Белый дом.