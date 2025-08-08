https://news.day.az/officialchronicle/1772733.html Рабочий визит Ильхама Алиева в США: встреча на авиабазе Эндрюс - ВИДЕО 7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. На объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица.
7 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон по личному приглашению Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.
Как передает Day.Az, на объединённой военной авиабазе Эндрюс главу Азербайджана встречали представители администрации США и официальные лица.
Визит подчеркивает особое внимание, которое Вашингтон уделяет стратегическим отношениям с Баку на фоне усиливающегося геополитического интереса к региону Южного Кавказа. Это будет первая подобная встреча между лидерами двух стран с момента возвращения Трампа в Белый дом.
