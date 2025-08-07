В Китае рухнул подвесной мост

Пять человек погибли при обрушении подвесного моста в Китае, ещё 24 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Согласно заявлению, опубликованному в социальной сети WeChat, инцидент произошёл в 18:18 по местному времени в уезде Монголькурэ района Чжаосу.

Причиной аварии стало обрыв одного из тросов, удерживавших мост. В результате конструкция накренилась, и находившиеся на ней люди упали.

Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. По сообщениям, их жизни ничего не угрожает.

Работа туристической зоны, где произошёл инцидент, приостановлена. В настоящее время проводится расследование причин происшествия.