В Китае рухнул подвесной мост - пятеро погибло, более 20 пострадавших
Пять человек погибли при обрушении подвесного моста в Китае, ещё 24 получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Согласно заявлению, опубликованному в социальной сети WeChat, инцидент произошёл в 18:18 по местному времени в уезде Монголькурэ района Чжаосу.
Причиной аварии стало обрыв одного из тросов, удерживавших мост. В результате конструкция накренилась, и находившиеся на ней люди упали.
Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. По сообщениям, их жизни ничего не угрожает.
Работа туристической зоны, где произошёл инцидент, приостановлена. В настоящее время проводится расследование причин происшествия.
