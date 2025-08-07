Трамп захотел отказаться от двух миссий НАСА

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе НАСА на 2026 финансовый год захотел отказаться от двух космических миссий.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Associated Press (AP).

Речь идет об аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, запущенных в 2014 и 2019 годах, соответственно, которые отслеживают источники углекислого газа в атмосфере Земли.

Агентству подтвердили в НАСА, что обе миссии будут прекращены "в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами".