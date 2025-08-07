https://news.day.az/world/1772647.html Сильные наводнения в китайской провинции - ВИДЕО В китайской провинции Хэнань зафиксировано разрушительное наводнение. Как передает Day.Az, потоки воды смывают людей вместе с транспортом. Местные власти объявили наивысший уровень опасности.
Сильные наводнения в китайской провинции - ВИДЕО
В китайской провинции Хэнань зафиксировано разрушительное наводнение.
Как передает Day.Az, потоки воды смывают людей вместе с транспортом.
Местные власти объявили наивысший уровень опасности.
