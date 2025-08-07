В Стокгольме реставрируют Королевский дворец без закрытия для туристов

В Стокгольме продолжается масштабная реставрация Королевского дворца, рассчитанная до 2050 года.

Как передает Day.Az, проект предусматривает замену и восстановление фасадов здания с использованием вручную обработанного камня, специально заказанного из Швейцарии и доставляемого через Данию. Общая стоимость работ оценивается в миллиарды шведских крон.

Фасады дворца, построенного в XVIII веке, разрушаются из-за изношенного готландского песчаника.

"Готландский песчаник, из которого изготовлены многие декоративные элементы, имеет свой срок службы, и он уже истек. С возрастом и износом камень начинает крошиться, и в итоге просто может начать отпадать", - объясняет руководитель проекта Магнус Рос.

В целях обеспечения безопасности туристов стены и балюстрады временно закрыты сетками - чтобы ни одна часть львиной маскароны или капитель пилястры не упала на голову ничего не подозревающему посетителю, направляющемуся в Оружейную палату.

Несмотря на то что дворец буквально рассыпается, речь о замене материала не идет. Задача архитекторов - не модернизация, а бережное восстановление исторического облика.

"На самом деле в Швеции почти не осталось каменотесов, способных справиться с таким объемом и масштабом работ", - добавляет Магнус Рос.

Работы проходят в сложных условиях: реставраторам приходится подстраиваться под королевский протокол - включая смену почетного караула и государственные визиты, из-за чего проект часто приостанавливается.

Каждый этап занимает около двух лет. Сейчас ведутся работы на 10-м этапе из 22. Недавно завершился этап у Южной арки - входа в Тронный зал и дворцовую церковь. Только на этапы с 9 по 11 выделено более 280 млн крон (примерно 26,3 млн долларов).

Архитектор-реставратор Анне Тересияк сравнивает реставрацию с операцией на "бодрствующем пациенте": дворец остается открытым для публики, и все работы должны выполняться максимально деликатно.