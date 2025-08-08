В США рыболов получит более $4 млн за пойманного белого марлина

В США на ежегодном турнире White Marlin Open рыболов Дэн Гоф поймал белого марлина, стоимость которого оценивается в $4 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба турнира на сайте.

Уточняется, что вес рыбы составляет 72 фунта (32 кг).