https://news.day.az/society/1772606.html

Трагедия на стройке в Баку

В Баку на стройке произошел несчастный случай. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, житель Джалилабада Ризван Кямиль оглу Шахбазов (1965 г.р.), работавший мастером на нежилом объекте на территории столицы, упал с высоты. От полученных травм он скончался в доме, где проживал. По данному факту в прокуратуре ведется расследование.