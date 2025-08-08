Белый дом опубликовал график встреч Трампа с лидерами Азербайджана и Армении

Белый дом обнародовал расписание встреч Президента США Дональда Трампа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые состоятся сегодня.

Day.Az приводит полное расписание (по бакинскому времени):

22:30 - Трамп принимает премьер-министра Армении Никола Пашиняна

22:35 - Двусторонняя встреча Трампа и Пашиняна в Овальном кабинете Белого дома

23:05 - Церемония подписания документа между Трампом и Пашиняном

23:10 - Трамп принимает Президента Азербайджана Ильхама Алиева

23:15 - Двусторонняя встреча Трампа и Президента Ильхама Алиева в Овальном кабинете

23:45 - Подписание документа между Трампом и Президентом Ильхамом Алиевым

00:15 - Трехсторонняя церемония подписания с участием Трампа, Президента Ильхама Алиева и Пашиняна