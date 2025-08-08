https://news.day.az/officialchronicle/1772681.html

Подписан Меморандум о сотрудничестве между SOCAR и компанией ExxonMobil

В Вашингтоне с участием Президента Ильхама Алиева и специального представителя Президента США Стива Уиткоффа был подписан "Меморандум о сотрудничестве" между SOCAR и компанией ExxonMobil, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.