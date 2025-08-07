В Британии кричащий попугай раскрыл крупную наркосеть

Кричащий попугай по кличке Манго помог раскрыть крупную наркосеть.

Как передает Day.Az, птица была запечатлена на видео, произнося фразу "два за 25" - отсылка к уличной цене за партию крэка (крэк-кокаина).

На других кадрах видно, как Манго играет с наличными деньгами, полученными от наркоторговли.

Видео были обнаружены на телефоне, принадлежавшем Шеннон Хилтон, чей парень Адам Гарнетт находился в тюрьме.

Как выяснилось, Гарнетт управлял преступной сетью прямо из своей камеры с помощью контрабандных телефонов и Wi-Fi-роутеров.

На видео также видно, как Хилтон совершает видеозвонки своему возлюбленному, на фоне которых лежат блоки кокаина.

Пара оказалась в числе 15 участников банды, которые были приговорены в общей сложности к 103 годам лишения свободы после признания в совершении наркопреступлений.

Суд в Престоне установил, что Гарнетт поддерживал связь с подельниками, несмотря на то что уже находился за решёткой.