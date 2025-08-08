Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа официально выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства с Таиландом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Камбоджийское агентство печати, в письме, направленном премьер-министром страны Хун Манет, сообщается, что кандидатура Трампа выдвигается в знак признания его исторического вклада в укрепление мира во всем мире.

"Это своевременное вмешательство, которое предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло жизненно важную роль в предотвращении больших человеческих жертв и проложило путь к восстановлению мира между двумя странами", - заявил он.

О намерении Камбоджи стало известно еще на прошлой неделе. 1 августа заместитель премьер-министра Камбоджи Сун Чантол поблагодарил Трампа за содействие в установлении мира и отметил, что тот заслуживает номинации на премию мира - престижную международную награду, присуждаемую лицу или организации, внесшим наибольший вклад в укрепление дружбы между народами.

Ранее, 7 августа, по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе государств.