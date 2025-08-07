https://news.day.az/world/1772539.html В Японии разбился истребитель Истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение над акваторией Тихого океана. Как передает Day.Az, об этом сообщает местная общественная телекомпания NHK. Истребитель совершал тренировочный полет. На борту находился один пилот, он смог катапультироваться. Спасатели нашли пилота, его госпитализировали.
В Японии разбился истребитель
Истребитель F2 Сил самообороны Японии потерпел крушение над акваторией Тихого океана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает местная общественная телекомпания NHK.
Истребитель совершал тренировочный полет. На борту находился один пилот, он смог катапультироваться. Спасатели нашли пилота, его госпитализировали.
В настоящий момент выясняются причины крушения истребителя.
