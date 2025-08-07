Дорожная полиция обратилась к осуществляющим пассажироперевозки

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к лицам, осуществляющим пассажироперевозки автотранспортными средствами, а также к населению.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в летний период наблюдается активность в сфере пассажирских перевозок как в столице, так и в регионах. Однако нарушения установленных правил в этой сфере порой приводят к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям.

"Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, и рекомендует по возможности выполнять рейсы в светлое время суток и только на автобусах большой вместимости, соответствующих современным стандартам; назначать двух водителей на автобусы, следующие по дальним маршрутам; обеспечивать прохождение водителями медицинского осмотра, а также строго контролировать техническое состояние транспортных средств.

Пассажиры также не должны проявлять безразличие к своей безопасности.

Следует учитывать, при незаконных перевозках техническое состояние транспорта должным образом не контролируется. Кроме того, в большинстве случаев к этой деятельности привлекаются водители, не имеющие соответствующей водительской категории и достаточного опыта, они также не проходят медосмотр до рейса", - говорится в сообщении.

Отметим, что серьезная авария с трагическими последствиями произошла 7 августа на территории Шамкирского района, через который проходит автомагистраль Баку-Газах. В результате столкновения транспортных средств на месте погибли семь человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.