https://news.day.az/officialchronicle/1772590.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре