Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на объединенной военной авиабазе Эндрюс главу нашего государства встречали официальные лица.