Вулкану на Камчатке присвоили "красный" код авиационной опасности

Вулкану Ключевской на Камчатке присвоили "красный" код авиационной опасности после очередного выброса пепла на высоту 11,5 км/

Как передает Day.Az, шлейф пепла идет в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря. 