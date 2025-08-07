https://news.day.az/world/1772514.html Вулкану на Камчатке присвоили "красный" код авиационной опасности - ВИДЕО Вулкану Ключевской на Камчатке присвоили "красный" код авиационной опасности после очередного выброса пепла на высоту 11,5 км/ Как передает Day.Az, шлейф пепла идет в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря.
