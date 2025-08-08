У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья северных Курил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Уточняется, что сейсмологи зарегистрировали его через три часа после первого землетрясения магнитудой 4,8.

"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 8 августа в 15:43 по местному времени", - рассказала Семенова.

По ее словам, эпицентр сейсмособытия располагался в 123 км от востока города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 53 км. Семенова также добавила, что подземный толчок до 3 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.