Экс-министр Латвии рекомендовал гражданам создать стратегические запасы

Бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал жителей страны создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в эфире телеканала TV24.

По рекомендации экс-министра, следует разместить "бочку выживания" на расстоянии ~10 м от дома. Контейнер должен быть устойчив к грызунам и содержать длительно хранящиеся продукты, запас воды, наличные деньги, копии документов, ценные семейные предметы.

"При кризисе банковские карты могут стать бесполезными. Храните в тайнике то, что поможет пережить нестабильность - включая "бабушкины драгоценности", - пояснил Апинис.