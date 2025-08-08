https://news.day.az/world/1772694.html Экс-министр Латвии рекомендовал гражданам создать стратегические запасы Бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал жителей страны создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Как передает Day.Az, об этом он заявил в эфире телеканала TV24. По рекомендации экс-министра, следует разместить "бочку выживания" на расстоянии ~10 м от дома.
Экс-министр Латвии рекомендовал гражданам создать стратегические запасы
Бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал жителей страны создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в эфире телеканала TV24.
По рекомендации экс-министра, следует разместить "бочку выживания" на расстоянии ~10 м от дома. Контейнер должен быть устойчив к грызунам и содержать длительно хранящиеся продукты, запас воды, наличные деньги, копии документов, ценные семейные предметы.
"При кризисе банковские карты могут стать бесполезными. Храните в тайнике то, что поможет пережить нестабильность - включая "бабушкины драгоценности", - пояснил Апинис.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре