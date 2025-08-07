В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о пропагандистах в России.

Day.Az представляет публикацию:

Когда у российской пропаганды - этих медийных бесславных ублюдков во главе с Симоньян, Соловьевым и прочими, заканчиваются аргументы, начинается привычный лай в сторону всех, кто не готов встать на колени перед их полуразложившейся империей.

Сегодня объект их коллективной истерики - Азербайджан. Стране, которая не зависит от российских подачек, которая уверенно идёт вперёд, которая давно вышла из постсоветского болотца и построила своё сильное, суверенное государство, пытаются навязать ярлык каких-то новых "нацистов". Отдельные психи вообще стали продвигать до боли знакомый тезис про "Баку за три дня".

Вы там совсем поехали?

Сравнивать Азербайджан - многонациональную, мирную и открыто ориентированную на развитие страну - с фашистами может только убогая шестерка, до сих пор нюхающая нафталин сталинских архивов. Сравнивает тот, кто сам напал на соседнюю страну, кто стирает города с лица земли, кто устраивает геноцид под прикрытием "денацификации", кто превращает своих граждан в пушечное мясо.

А фраза "Баку за три дня" - это уже не просто бред, это клинический случай. Ребята, вы со своим дерьмом сначала разберитесь. Пятьсот тысяч убитых солдат не научили вас ничему? У вас уже были "Киев за три дня", "Париж за неделю", "Польша - это вообще не страна". Кончилось это всё свежими могилами по всей России и разваленным в щепки международным имиджем. Хотите теперь ещё и над Каспием огрести?

Вам никто не верит, вас никто не боится, вас просто презирают. Азербайджан не только вас не боится - Азербайджан вас не уважает. И это вас бесит больше всего.

Так что засуньте свои "три дня" обратно туда же, откуда достали.