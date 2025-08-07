В этом районе Баку стартует снос аварийных зданий

В Ясамальском районе Баку, на территории, известной ранее как "Советская", начался снос аварийных зданий с истёкшим сроком годности, которые портят эстетический облик города.

Как передает Day.Az, процесс важен как с точки зрения безопасности жителей, так и градостроительного развития, и создаёт предпосылки для реализации более эффективных и полезных проектов в будущем.

Благодаря трем уже введённым в эксплуатацию частям Центрального парка, его общая площадь достигла 35,4 гектара.

Создание такой большой зелёной зоны в центре города имеет не только эстетическое, но и огромное экологическое значение.

Этот современный парк, созданный для культурного и комфортного отдыха жителей, пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у гостей города.

Текущие работы по сносу способствуют дальнейшему расширению Центрального парка, закладке новых зелёных зон, реализации ряда социально значимых проектов и улучшению общего облика города.