В этом районе Баку стартует снос аварийных зданий
В Ясамальском районе Баку, на территории, известной ранее как "Советская", начался снос аварийных зданий с истёкшим сроком годности, которые портят эстетический облик города.
Как передает Day.Az, процесс важен как с точки зрения безопасности жителей, так и градостроительного развития, и создаёт предпосылки для реализации более эффективных и полезных проектов в будущем.
Благодаря трем уже введённым в эксплуатацию частям Центрального парка, его общая площадь достигла 35,4 гектара.
Создание такой большой зелёной зоны в центре города имеет не только эстетическое, но и огромное экологическое значение.
Этот современный парк, созданный для культурного и комфортного отдыха жителей, пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у гостей города.
Текущие работы по сносу способствуют дальнейшему расширению Центрального парка, закладке новых зелёных зон, реализации ряда социально значимых проектов и улучшению общего облика города.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре