В Вашингтоне состоялась встреча Президента Ильхама Алиева со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом

7 августа в Вашингтоне состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с участием Президента Ильхама Алиева и специального представителя Президента США Стива Уиткоффа был подписан "Меморандум о сотрудничестве" между SOCAR и компанией ExxonMobil.
Документ подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл.
Затем глава государства Ильхам Алиев встретился со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом.
