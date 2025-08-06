https://news.day.az/society/1772465.html Вниманию пассажиров бакинских поездов В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля могут возникнуть задержки в движении поездов. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Вниманию пассажиров бакинских поездов
В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля могут возникнуть задержки в движении поездов.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля с 7 августа могут наблюдаться кратковременные задержки в движении поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии и межрайонным направлениям", - сказали в ЗАО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре