Вниманию пассажиров бакинских поездов

В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля могут возникнуть задержки в движении поездов.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля с 7 августа могут наблюдаться кратковременные задержки в движении поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии и межрайонным направлениям", - сказали в ЗАО.