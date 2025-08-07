Азербайджан значительно нарастил экспорт в страны ЕС

За январь-июнь текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза составил 10,462 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Этот показатель на 1,933 миллиарда долларов (или 22,7%) превышает данные аналогичного периода 2024 года, когда объем торговли между Азербайджаном и ЕС составил 8,529 миллиарда долларов.

В первом полугодии 2025 года экспорт из Азербайджана в страны ЕС достиг 9,039 миллиарда долларов, что на 1,763 миллиарда (или 24,2%) больше, чем годом ранее. Импорт из стран ЕС составил 1,423 миллиарда долларов - рост на 170 миллионов или 13,6% в годовом выражении.

Для сравнения: в январе-июне 2024 года объем экспорта в ЕС составил 7,276 миллиарда долларов, а импорта - 1,253 миллиарда. Таким образом, экспорт в ЕС в текущем году составил 70,19% от общего экспорта Азербайджана, а импорт - 12,35% от общего импорта.

В целом, за первое полугодие 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 24,4 миллиарда долларов, что на 2,632 миллиарда (или 12,1%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (21,768 миллиарда долларов). Из них на экспорт пришлось 12,878 миллиарда, а на импорт - 11,522 миллиарда долларов. При этом экспорт сократился на 0,2%, а импорт увеличился на 29,9%.

В результате сальдо внешней торговли составило 1,356 миллиарда долларов - это на 2,677 миллиарда (или в 3 раза) меньше, чем в первом полугодии 2024 года.