Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Джазира» от 2 октября 2020 года

2 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет это интервью.

Журналист: Президент Азербайджанской Республики, благодарю Вас за интервью "Аль-Джазире".

Президент Ильхам Алиев: Рад вас видеть.

-Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался более 20 лет назад. Были определенные продвижения и отступления, однако мир до сих пор не достигнут. Почему этот конфликт длится так долго?

-Основная причина в том, что Армения не хочет мира. Они хотят навсегда оставить наши земли под оккупацией. Они не хотят изменить статус-кво, и это причина того, что конфликт длится так долго. Если бы Армения проявила волю и вела себя в соответствии с резолюциями основных международных организаций, то конфликт был бы решен много лет назад. Потому что, когда в 1993 году Армения оккупировала часть наших земель, Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода войск с наших территорий. Однако эти резолюции остаются на бумаге. С целью посредничества для поиска путей решения уже 28 лет действует Минская группа, но никакого результата нет. Как я уже отметил, основная причина - позиция Армении. Вторая причина заключается в том, что посредники не настаивают и не оказывают давления для начала выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я неоднократно поднимал этот вопрос и говорил, что против Армении необходимо ввести международные санкции с тем, чтобы принудить ее выполнить требования резолюций и начать освобождение наших земель. Однако соответствующего ответа на мои обращения не было, и то, что сейчас происходит, является результатом деструктивной политики Армении.

-Таким образом, Вы говорите, что Азербайджан не получает достойную международную поддержку правовым вопросам, вызывающим беспокойство на международной арене?

-С точки зрения норм международного права и постановлений и резолюций международных организаций у нас есть очень широкая поддержка. Как я отметил, высший международный орган - Совет Безопасности ООН принял резолюции, требующие вывода армянских войск. То же самое сделала Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Аналогично поступили другие международные организации, такие как Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Европейский парламент и другие, однако этого недостаточно. Таким образом, у нас есть и правовые рамки для решения конфликта. Однако на агрессора не оказывается достаточного практического давления. Так что здесь мы видим противоречие между международным правом и происходящим в реальности. Откровенное игнорирование Арменией международного права и норм является наглядным показателем того, что международное право не работает или работает селективно. Как вам известно, в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, а может и нескольких часов. Однако, когда дело касается нас, резолюции остаются на бумаге на протяжении долгих лет. Таким образом, отсутствие практического давления на агрессора является одной из причин того, почему конфликт тянется так долго.

-Вы обвиняете Армению в том, что она начала эту войну, этот конфликт. Многие могут утверждать, что Армения, с учетом своих нынешних территорий и победы в "бархатной революции" в 2018 году, не рискнула бы начинать конфликт. Что Вы скажете на это?

-Не знаю в чем причина таких аналитических выкладок. Однако что мы здесь видим? Мы видим, что происходит на местах. Если посмотреть на то, что делала и что заявляла Армения за последние два года после "революции", то они всегда нас провоцировали и были нацелены на новую войну, и целью этого было полностью сорвать переговоры. Они совершили несколько военных провокаций против Азербайджана. 12 июля они атаковали наши села и военные позиции в Товузском районе, расположенном очень далеко от региона конфликта, на западе Азербайджана, на армяно-азербайджанской границе. Было очень трудно понять почему они это сделали. Они атаковали нас, используя тяжелую артиллерию. Первые потери среди военнослужащих понесла азербайджанская сторона. Были сразу же убиты 4 наших военнослужащих и 76-летний сельчанин. Так что мы должны были принять ответные меры. После того, как им был дан ответ и они потерпели горькое поражение, они отступили, начали умолять о прекращении огня. Тогда я сказал, что у нас нет никаких военных целей на территории Армении, как только мы их отбросили назад и они поняли, что не добились желаемого, столкновения прекратились. Столкновения продолжались всего 4 дня. Затем 23 августа была разгромлена диверсионная группа, направленная на нашу территорию армянской армией для совершения террористических актов, и ее главарь был захвачен. В настоящее время он находится под следствием. Он дает показания о том, что был направлен для совершения террористических актов против наших гражданских лиц и военнослужащих. Это сделали не мы, это сделали они. Произошедшее 27 сентября является логическим продолжением этой политики. Кроме того, если мы посмотрим на их заявления, высказывания, то увидим, что они нас откровенно провоцировали. Год назад премьер-министр Армении заявил, что "Карабах - это Армения", и это заявление делает переговоры абсолютно бессмысленными. Потому что одним из основных вопросов за столом переговоров является возвращение Азербайджану оккупированных территорий. Если он говорит, что "Карабах - это Армения" и в соответствии с его пониманием Карабах это не только бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, но сюда входят все оккупированные территории, то это означает их нежелание возвращать эти территории, это означает конец переговоров.

-Почему Армения пошла на риск и прибегла к провокации?

-Во-первых, считаю, что они хотели полностью уничтожить переговорный процесс, а потом, как всегда, обвинить в этом нас и сказать "посмотрите, с Азербайджаном невозможно вести переговоры". Считаю, что одной из причин также могут быть их внутренние трудности. Потому что мы знаем, что происходит в Армении. Они переживают очень серьезный политический кризис. За два дня до того, как они перешли наступление, был арестован руководитель основной оппозиционной партии. В отношении двух бывших президентов ведется уголовное расследование. Фактически в Армении установился диктаторский режим. А обещания, данные премьер-министром после революции, остались на бумаге. Ничего не выполнено. По числу инфицированных на душу населения в связи с пандемией у них одна из наихудших ситуаций в мире. Таким образом, надо было отвлечь внимание, и он смог это сделать. А что он старается сделать сейчас? Хочет объединить общество якобы перед лицом агрессии Азербайджана и усилить личную власть. Так что, по их мнению, все очень логично, но они сделали большую ошибку. Кроме того, за несколько дней до агрессии я выступил на Генеральной ассамблее ООН и сказал, что они готовятся к войне и их надо остановить. И это произошло.

-До этого Вы сказали, что армянская армия должна безоговорочно выйти с оккупированных территорий. Какие у Вас сейчас цели в регионе?

-У кого, у нас?

-Да, у Азербайджана.

-Наша позиция остается неизменной. Мои требования полностью соответствуют международному праву. Потому что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает "Нагорно-Карабахскую республику". Мои слова, можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть наши территории и только после этого война остановится, конфликту будет положен конец. Возможно по прошествии определенного времени народы Армения и Азербайджана смогут сосуществовать в условиях мира. Это - наша позиция. Она неизменна. Она основана на исторической правде, международном праве, а также, думаю, на сегодняшних политических или геополитических реалиях в регионе. Считаю, что правительство Армении преувеличило свое "значение" на глобальной арене, международную поддержку, которая может быть им оказана, и спровоцировав нас, напав на нас, допустило большие ошибки. А сейчас они испытывают горечь серьезного поражения.

-Приняли бы Вы предложение сесть за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном?

-Переговоры по существу остановились. Потому что после его выражения "Карабах - это Армения" я сказал, что переговоры невозможны. Однако сопредседатели Минской группы попросили меня, о том, чтобы Азербайджан проявил больше понимания, учитывая, что власти Армении новые и, возможно, не вполне могут контролировать свои эмоции и слова. Я сказал: хорошо, давайте попробуем. Мы хотим найти мирный путь, поэтому мы ждали долгие годы и если бы не этот отвлекающий подход, то переговоры, наверное, продолжались бы. После этого заявления у меня состоялись встречи с премьер-министром Армении. Однако встречи были абсолютно бессмысленными и носили формальный характер. Он говорил мне, что территории не будут возвращены. Если они не хотят этого делать, если они выступают против выработанных Минской группой на протяжении долгих лет принципов и уничтожают переговоры, то, о чем после этого можно говорить? Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах.

-Тогда можно ли сказать, что предварительным условием Азербайджана для возвращения за стол переговоров является вывод Армении с оккупированных территорий?

-На самом деле премьер-министр Армении выдвинул нам предварительные условия. Кстати, думаю, что это тоже очередная провокация. Несколько месяцев назад он выдвинул перед Азербайджаном семь предварительных условий. По существу, он хотел диктовать нам и Минской группе свою повестку. Одно из этих предварительных условий заключалось в том, что Азербайджан должен вести переговоры с "правительством Нагорного Карабаха". Это отвергли не только мы, но и Минская группа, потому что это полностью меняет выработанный на протяжении более чем 20 лет формат переговоров. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, он выдвигает против нас предварительные условия, и мы их отвергли. Причиной его действий было то, что он хотел прекращения переговоров и сохранения неизменным статус-кво. Что касается нас, то мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров. Отнюдь не все шло гладко. Однако у нас был процесс. Прежние руководители Армении и мы разработали поэтапный подход. Иначе мы не участвовали бы в процессе так долго. Это не было бесполезным временем. Считаю, что мы добились очень большого продвижения. Я участвовал в этом процесс с 2003 года. Я работал с двумя прежними президентами Армении. Мы добились продвижения, и это было нелегко. У нас было много разногласий. Однако мы поэтапно продвигались вперед и разработали то, чего мы добились до этого момента. Придя к власти, Пашинян не только уничтожил то, что было до него, он хотел вести себя так, словно, до него Армении не существовало, и он сейчас является создателем новой Армении. Он уничтожил все наработанные принципы. Вся ответственность лежит на нем и на его правительстве.

Кстати, рациональные люди в Армении понимают это. Они предупреждали население Армении, выступая с заявлениями о том, что этот человек ведет их страну к катастрофе. Нельзя себя вести так в переговорах, нельзя так провоцировать Азербайджан.

Другой провокацией была организация в древнем азербайджанском городе Шуше "инаугурации" так называемого "лидера Нагорного Карабаха". Ни один из других так называемых "лидеров Нагорного Карабаха" этого не делал. Для чего он это сделал? Чтобы оскорбить чувство азербайджанцев. Затем они приняли решение о переносе так называемого "парламента Нагорного Карабаха" из Ханкенди в Шушу. Почему? Еще одно оскорбление азербайджанцев. Они открыто расселяли армян из Ливана на оккупированных территориях и демонстрировали это по телевидению. Это является грубым нарушением Женевской конвенции и цель здесь была продемонстрировать их ненависть к нам. Все, что они делали, преследовало цель подорвать процесс переговоров. Однако, когда сейчас они умоляют о проведении переговоров, когда Пашинян неоднократно звонит мировым лидерами и жалуется на Азербайджан, считаю, что эти лидеры должны ему сказать: ты нарушил процесс переговоров, ты спровоцировал Азербайджан, ты оскорбил чувства азербайджанцев. Поэтому ты должен нести ответственность за это. Армянский народ - несколько дней назад я обратился к народу Армении - должен привлечь его за это к ответственности. У нас нет проблем с армянским народом. Они наши граждане. В Азербайджане живут тысячи армян, и мы считаем армян, живущих в Нагорном Карабахе, своими гражданами. Мы призываем их жить вместе с нами, как и представители многих других национальностей и этнических меньшинств в Азербайджане. Поэтому Армения должна полностью отказаться от озвучивания подобных провокационных заявлений, она должна выступить с новым заявлением, таким как "Карабах - это не Армения", а дальше мы посмотрим.

-Таким образом, приемлемо ли для Азербайджана в этом политическом тупике посредничество России?

-Россия вместе с Соединенными Штатами Америки и Францией является одной из стран посредников. За 17 лет моего участия в этом процессе все три страны в одинаковой степени участвовали в процессе. В процессе есть достаточно высокий уровень координации. Конечно, Россия имеет особое положение, потому что она является соседней страной Азербайджана в регионе, у нее нет государственной границы с Арменией. Однако, несмотря на это, Россия - это страна, которая имеет хорошие и исторические отношения с Азербайджаном и Арменией. Поэтому их роль и умение для посредничества по объективным причинам, конечно, более высоки, чем у тех, кто расположен вдалеке от региона и, возможно, не имеет полного представления о том, что здесь происходит за последнее десятилетие.

Поэтому мы думаем, что три страны должны продолжать работать вместе, если все они сохранят нейтралитет. Это важно. У нас вызывают беспокойство некоторые заявления последних дней, оказывающие противоположное влияние, демонстрирующие определенные изменения в нейтральной позиции. Каждая страна может иметь свою позицию, это нормально. Но если вы посредник в таком чувствительном вопросе, то должны выступать с такой позиции. Если вы хотите выступать со своей национальной позиции, тогда вы должны выйти из сопредседательства Минской группы, и говорите, что хотите, обвиняйте кого хотите, распространяйте бездоказательные новости о происходящем, и, безусловно, никто не будет возражать. Но если вы посредник, то должны быть нейтральным, должны быть посредником. Иначе посредничество нами не будет приниматься.

-Международная общественность призывает к прекращению огня. Однако, учитывая последние заявления и азербайджанской, и армянской стороны, вы выбираете игнорирование призывов международной общественности к прекращению огня?

-Нет, мы не закрываем на это глаза. Однако прекращение огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке. Я стараюсь довести до лидеров, которые звонят мне в эти дни, месседж о том, что начала не азербайджанская сторона. Мы должны были защищать себя. Если бы мы не ответили, как это делаем на этот раз, то сегодня были бы сотни потерь среди наших гражданских лиц. У нас все еще много потерь. Этим утром мне сообщили, что у нас 19 погибших среди гражданских лиц, двое из них дети. Среди мирных граждан 54 раненых. В результате артиллерийских атак армян серьезно пострадали либо полностью разрушены более 300 домов. Они нападают на наши села, людей, хотят убить как можно больше азербайджанцев. Вчера они использовали с территории Армении ракеты дальнего радиуса действия. Тем самым они превращают это оружие в легитимные для Азербайджана цели, и мы будем уничтожать эти цели. А потом они будут обвинять нас в том, что мы напали на территорию Армении. Они этого хотят. Они хотят вовлечь в конфликт третьи стороны, чтобы эти стороны их защищали и обеспечили для них еще 30-летнюю незаконную оккупацию. Прекращение огня - хорошо, а на каких условиях? Условия должны быть таковы, что они должны покинуть наши территории. То есть два дня назад я сказал: пусть они начнут выходить, пусть у нас будет график их выхода, пусть они возьмут на себя серьезные обязательства, утвержденные посредниками, пусть соблюдают режим прекращения огня, и, конечно, мы сделаем то же самое. Для чего нам нужно это военное столкновение? Нам нужно возвратить свои земли мирным путем. Мы на протяжении 28 лет продемонстрировали свою приверженность миру. За эти 28 лет были и столкновения, но самое крупное происходит сейчас. Еще одно произошло 4 года назад. Таким образом, это - наша позиция, и если учесть то, что я сказал о политических и военных провокациях со стороны Армении, то, думаю, это абсолютно приемлемо.

-Если посмотреть на последний конфликт, то Азербайджанская армия добилась определенного продвижения на фронте, в частности, вернула некоторые села вокруг Физулинского района. Это означает, что Азербайджан не собирается отступать от этих возвращенных территорий?

-Нет, конечно же, нет. Потому что эти территории принадлежат нам. Эти территории - наша древняя земля. Это территории, на которых наши люди жили веками, и они оккупированы и разрушены армянами. В интернете есть фотографии, запечатлевшие то, что происходило в Физули, Агдаме и других городах и селах Азербайджана, на юго-востоке оккупированных территорий. В Лачинском и Кяльбаджарском районах, где у них есть несколько незаконных населенных пунктов, тоже есть разрушения, однако не такие, как на этой территории. Это наша земля. Мы ее вернули. Мы вернули ее силой, мы вернули ее, неся потери, и мы никогда не отступим. Мы будем жить там. Наши граждане, насильственно изгнанные с этих территорий, уже можно сказать 30 лет живут одной мечтой, одной целью - вернуться назад. Я могу привести вам наглядный пример, связанный с освобождением части наших территорий в апреле 2016 года опять же в результате контратаки в связи с армянской агрессией. Одно из наших сел было разрушено армянами, и азербайджанцы не могли вернуться, потому что позиции армян находились в горах. Мы построили для беженцев новое село, и даже те, кто никогда не видели эти земли, те, кто родились позднее, все вернулись в Джоджуг Марджанлы. Я говорил, что Джоджуг Марджанлы - символ нашего достоинства, нашей воли и Джоджуг Марджанлы символ нашего возвращения. Я говорил, что наше возращение начинается сейчас. Я уверен, что все переселенные с этих территорий вернутся назад. Дороги для возвращения нет, потому что все разрушено. Все. Не осталось ни одного строения. Все разрушено. Безусловно, мы поможем и заново отстроим города и села, вернем им их прежние названия. Потому что армяне совершили против нас культурный геноцид. Они разрушили все мечети на оккупированных землях. Они содержат в мечетях свиней и коров, оскорбляя всех мусульман. Они изменили названия наших городов и сел. Мы вернем все названия. Мы вернемся на наши земли. Это наше законное право. Для нас это историческая задача. Уверен, что мы добьемся этого.

-Кавказ - очень сложный регион, не только с географической точки зрения, но и с точки зрения культуры, этнического состава и социальной структуры. Верите ли Вы в право народов на самоопределение?

-Знаете, это часто используемый армянской пропагандой момент для введения в заблуждение международного общественного мнения, большей частью простых людей, не являющихся специалистами в международном праве. Однако есть очень ясное объяснение основных принципов международного права, отраженных в Хельсинкском Заключительном акте, и там принцип территориальной целостности превалирует. Самоопределение является одним из важных принципов международного права. Однако если мы обернемся назад и взглянем на Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт, то увидим, что самоопределение не должно быть в ущерб территориальной целостности стран. Другой важный момент заключается в том, что территориальная целостность страны не может быть изменена насильственным путем, без согласия населения страны. Поэтому в нагорно-карабахском вопросе, безусловно, самоопределение не работает в той форме, в которой хотели бы армяне. Другой аргумент состоит в том, что армянский народ уже самоопределился. У них есть независимое армянское государство. Сегодня армяне живут повсюду. Они живут в Франции, они живут в Америке, они живут в России, они живут на Ближнем Востоке. Пусть они захотят самоопределиться в этих странах. Если бы армяне захотели земли, которые им не принадлежат, и захотели бы просто потому, что составляют там большинство, то какой бы была реакция руководства этих стран на это? Это тактика, которую они используют на протяжении долгих лет - прийти, попросить поддержку, попросить землю, а потом готовя фейк-новости о своей пресловутой древней истории и требуя эти земли, начать менять историческую идентичность территории. Пусть страны, которые хотят предоставления Карабаху самоопределения, отдадут часть своих земель армянам из Нагорного Карабаха, примут их и предоставят им право самоопределения. Тогда я посмотрю какой будет их реакция.

- Какова ситуация в настоящее время? Русские, иранцы, турки, французы, американцы выражают обеспокоенность в связи с конфликтом. Может ли этот конфликт когда-нибудь перерасти в региональный?

-Я так не думаю. На мой взгляд, оснований для этого нет, и мы категорически против перерастания этого конфликта в региональный конфликт. А Армения желает сделать именно это. Поэтому они изобретают фейковые новости о некой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят иностранной поддержки. Поэтому у меня есть такое ощущение, что в настоящее время, в период, когда они столкнулись с очень серьезным поражением на поле боя, их основной целью является превращение этого конфликта в региональный конфликт. Однако я уверен, что отмеченные вами страны никогда не допустят этого. Потому что безопасность в нашем регионе служит интересам всех региональных стран, и среди отмеченных вами стран региональными являются Турция, Россия, Иран. Другие страны не имеют никакого отношения к региону. Они не являются региональными странами. У них есть мандат по созданию условий для переговоров, потому что это произошло в 1992 году. Мы, лично я не отвечаем за такой состав Минской группы. Безусловно, если бы мы сегодня принимали решение о составе какой-либо контактной группы, способной создать условия для мира, то, конечно, состав был бы абсолютно другим. Я не хочу конкретизировать, но из-за предвзятого поведения некоторых стран им не было бы места в этой группе. Таким образом, мы должны делать все возможное для того, чтобы особенно региональные страны оставались в стороне от конфликта, ни в коем случае не вмешивались в конфликт, и должны предупредить Армению - прекрати оккупацию. Прекрати оккупацию и тогда вы увидите пользу этого. Тогда вы сможете интегрироваться в региональные проекты в экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах, которых Армения на протяжении долгого времени лишена руководством данной страны по причине этой агрессии. Таким образом, мы должны сделать все, чтобы этот конфликт остановился как можно скорее, чтобы как можно скорее было найдено решение. Мы не намерены слушать такие заявления, как "остановите это, мы будем работать, вести переговоры, помогать". Мы неоднократно слышали это. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть решен сейчас. Те, кто хочет помогать Армении, если можно так сказать, их близкие партнеры, пусть, чтобы помочь им, скажут: покиньте территории, продемонстрируйте волю, остановите огонь, скажите, что сегодня или завтра или в течение недели я покину Агдам, в следующий раз, на следующей неделе покину Физули, еще через неделю покину Кяльбаджар и т.д., и мы остановимся. Это очень справедливая позиция. Это позиция, направленная не на войну, а на мир.

-Что Вы можете сказать об утверждениях Армении о привлечении Анкары к этому конфликту с военной точки зрения - самолетами и т.д.

-Это ложная информация. Доказательств этому нет. Я уже выступал с заявлениями в связи с этим. Турция наша братская страна. С первого дня, с первых часов нападения Армении Турция выразила полную поддержку Азербайджану. Мой брат, Президент Эрдоган неоднократно выступал с очень важными заявлениями. Выступая вчера на сессии открытия парламента, он озвучил еще одно важное заявление о том, что Турция находится рядом с Азербайджаном и Азербайджан не одинок. Мы ощущаем эту поддержку. Мы очень признательны нашим турецким братьям, Президенту и другим официальным лицам. Однако Турция ни в какой форме не вовлечена в этот конфликт. Одной из армянских фейк-новостей, которые уже исчезли из медиа, является то, что принадлежащий Турции самолет F-16 сбил самолет Су-25 Армении. Это - фейк-новость. Где доказательства? Доказательств нет. Любой приземляющийся и взлетающий самолет есть в компьютере. Каждый может видеть, что происходит. Я удивлен тем, почему страны-сопредседатели Минской группы - Франция, США, Россия - не выражают отношения к этому. Они не выражают отношение к этой фейк-новости. Некоторые из них выражают отношение к другим фейк-новостям, таким как переброска сюда Азербайджаном и Турцией террористов.

-Я хотела спросить именно об этом, господин Президент. Армения также обвиняет Турцию в переброске в Азербайджан сирийских оппозиционных бойцов.

-Это абсолютно фейковая новость. Такой же фейк, как сообщения о том, что турецкий F-16 сбил их Су-25. Их самолет Су-25 потерпел крушение. Мне сообщили, что он врезался в гору из-за неопытности пилота.

-Но они говорят, что у них есть доказательства этого.

-Пусть покажут. Где доказательства? Не только Армения. К сожалению, вчера я услышал, что с заявлением выступил президент Франции. Он позвонил мне вечером 27 числа, я сказал ему, что это ошибка, неправда, что он сделал такое заявление без всяких доказательств. Пусть он представит нам доказательства. Это просто слова. Мы тоже можем многое сказать, но не говорим, ведем себя ответственно. Никаких доказательств участия какой-либо зарубежной страны в Азербайджане нет. Что делаем, делаем мы сами. У нас могучая армия. В нашей армии достаточно людей, в резерве достаточно людей. Я объявил частичную мобилизацию. В случае необходимости это даст нам возможность привлечь десятки тысяч людей, находящихся в резерве. Таким образом, у нас нет необходимости в этом. В этом нуждается Армения. Потому что население Армении уменьшается, составляет всего 2 миллиона человек. Поэтому они сами привлекают людей с Ближнего Востока, и у нас есть доказательства, что не только армянского происхождения. Кстати, не имеет значения, кем являются те, кто прибывает с Ближнего Востока - армянского или неармянского происхождения. Если кто-то приезжает из-за рубежа для того, чтобы воевать как наемник, то этим должны заниматься на международном уровне. Эти обвинения абсолютно необоснованны. Мы их отвергаем и требуем представить доказательства.

-Вы тоже представите доказательства о том, что Армения привлекает иностранных наемников?

-У нас уже есть некоторые разведданные. Кроме того, вчера мне показали, есть видео в интернете. Люди с Ближнего Востока сидят вместе с армянскими солдатами, надели их форму, у них национальный флаг Армении, сидят и ведут обсуждения с ними. Звука нет, однако считаю, что этого достаточно. Они должны нести ответственность за это.

-Заработает ли когда-нибудь дипломатия? Или для Вас единственное решение - это война?

-Я уже сказал, что если Армения будет соблюдать международное право, если она немедленно начнет покидать часть наших территорий в соответствии с временным графиком, - конечно, мы должны восстановить территориальную целостность,- то дипломатия может работать. Кстати, когда мы обсуждали вопросы за столом переговоров до того, как к власти в Армении пришло это правительство, первым пунктом было то, что конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности Азербайджана. Это должно быть восстановлено. Таково наше требование. Я считаю, что у нас есть право требовать это.

-Президент Азербайджана Ильхам Алиев, большое спасибо за интервью "Аль-Джазире".

-Благодарю.