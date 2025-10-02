Израиль ликвидировал одного из членов "Хезболлы"

Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Израиля нанес удар по автомобилю, в котором находился член вооружённого крыла "Хезболлы".

Как передаёт Day.Az, об этом сообщило новостное издание "Janoubia".

По информации источника, инцидент произошёл в селе Кафра, расположенном в приграничном районе Бинт-Джбейль.

В результате полученных ранений боевик "Хезболлы" скончался на месте, ещё пятеро находившихся в автомобиле получили ранения.