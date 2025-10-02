https://news.day.az/world/1784848.html Израиль ликвидировал одного из членов "Хезболлы" Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Израиля нанес удар по автомобилю, в котором находился член вооружённого крыла "Хезболлы". Как передаёт Day.Az, об этом сообщило новостное издание "Janoubia". По информации источника, инцидент произошёл в селе Кафра, расположенном в приграничном районе Бинт-Джбейль.
