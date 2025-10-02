SOCAR о сотрудничестве с Турцией в реализации новых энергопроектов

Азербайджан укрепляет позиции ключевого поставщика энергии не только для Европы, но и для более широкого региона.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на открытии Евразийского форума KAZENERGY в Астане.

"Азербайджан сегодня играет решающую роль не только в обеспечении европейской энергетической безопасности, но и в более широком регионе", - отметил Р.Наджаф, подчеркнув растущий вклад страны в стабильность энергопоставок.

Он выразил особую благодарность Турции за сотрудничество в реализации новых региональных проектов: "Совместно с Турцией мы смогли начать поставки газа в Сирию, которая в нем остро нуждается. Сегодня страна развивается, восстанавливается, проходит сложный переходный период, и помощь в энергоснабжении имеет для нее особое значение".

По словам президента SOCAR, к этому сотрудничеству присоединились и партнеры из Катара: "Совместно с турецкими и катарскими партнерами мы начали поставки газа в Сирию в августе этого года. Еще полгода назад это не входило в наши планы. Но мы готовы играть более значимую роль в обеспечении энергетической безопасности всего региона".

Говоря о перспективах, Наджаф подчеркнул, что у Азербайджана есть все необходимые ресурсы, но требуются четкие обязательства: "У нас достаточно ресурсов, и все, что необходимо, - это долгосрочные контракты с покупателями, а также совместное финансирование. Ведь у нас есть и другие проекты, которые мы намерены реализовывать и в которые нужно инвестировать".

Глава SOCAR также проинформировал о трансформации компании: "SOCAR сегодня развивается и превращается в полноценную энергетическую компанию. Мы начинали как нефтяная компания, затем мы стали газовой, а теперь являемся нефтегазовой и энергетической компанией".