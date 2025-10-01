Азербайджанский футболист будет играть в сборной Турции?

Хасан Назарли, игрок сборной Азербайджана по футболу до 21 года, столкнулся с проблемами в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, футболист не может принимать участие в матчах основной команды клуба "Анкарагюджю".

Причина - запрет на легионеров во Второй лиге Турции (чемпионат третьего уровня).

Руководство столичного клуба, вылетевшего из Первой лиги в прошлом сезоне, ищет пути возвращения Назарли в основную команду. Одним из вариантов является приглашение игрока в сборную Турции. В этом случае он не будет считаться легионером и сможет выступать за основной состав.

В настоящее время Назарли играет за молодежную команду "Анкарагюджю". Отметим, что несколько европейских клубов также внимательно следят за его карьерой.

Ранее Хасан выступал не только за команду U-19 Азербайджана, но и за сборную U-21.