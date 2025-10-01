"АЖД" внедряют климатоориентированные технологии

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) последовательно реализуют меры по климатоориентированной трансформации инфраструктуры, повышению энергоэффективности и цифровизации логистики.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник отдела связей с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турхан Ахмедов в ходе Бакинской недели климатических действий.

"Мы рассматриваем климатоориентированные реформы в поэтапном формате, начиная с инфраструктуры, затем переходя к операционным процессам и завершая цифровыми платформами", - сказал он.

Т.Ахмедов отметил, что на инфраструктурном уровне внедряется современная система переменного тока (AC-тяга) на основной линии азербайджанского участка Среднего коридора. Это позволит сократить потребление топлива и значительно снизить углеродный след. Новые железные дороги в Карабахе и Восточном Зангезуре соответствуют современным европейским стандартам

По его словам, на операционном уровне реализуются проекты в сфере "зеленой энергетики". Также ведется работа с Азиатским банком развития (ADB) по внедрению технологий улавливания углерода.

Особое внимание уделяется цифровизации. По словам Т.Ахмедова, внедрен проект "Цифровой торговый коридор", охватывающий гармонизацию информационных систем и технологию отслеживания грузов в режиме реального времени. "Цифровизация уже приносит ощутимые результаты. Электронный документооборот и онлайн-мониторинг грузов позволяют значительно экономить время и снижать издержки", - подчеркнул он.

Т.Ахмедов добавил, что все эти меры демонстрируют готовность Азербайджана интегрировать транспортный сектор в глобальные климатические инициативы и сделать его более устойчивым, современным и конкурентоспособным.