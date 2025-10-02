Представлены уникальные экспонаты - древние ключи Ичеришехер

В Баку состоялась уникальная лекция известного историка и архитектора Эльчина Алиева, посвящённая древним ключам Ичеришехер - символам, открывающим священные ворота Старого города, сообщает Day.Az. Гостям были также представлены сами ключи - уникальные экспонаты.

Мероприятие прошло в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова - историческом особняке в самом сердце Старого города, месте, где литературное и архитектурное наследие гармонично переплетаются, создавая особую атмосферу для познания истории.

Гости мероприятия отправились в увлекательное путешествие во времени, познакомившись с многовековыми традициями, архитектурными шедеврами. Эльчин Алиев, признанный эксперт в области архитектурного наследия столицы, подробно рассказал об эволюции облика Баку, раскрывая тайны, скрытые в зданиях, улицах и памятниках.

Особое внимание лектор уделил истории ключей Ичеришехер - не просто предметов, а символов, которые хранят многовековую память города. Его увлекательный рассказ позволил слушателям по-новому взглянуть на знаковые двери и ворота, в которых отражается дух разных эпох.

Лекция вызвала живой интерес у публики и стала важным событием в культурной жизни города, предоставив возможность заглянуть в глубины прошлого и открыть ключи к пониманию истории Баку.