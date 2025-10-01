Азербайджан и ФАО обсудили расширение сотрудничества

Региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии, помощник генерального директора Виорел Гуту встретился с первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашадом Исмаиловым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

На встрече обсуждались текущие направления сотрудничества МЭПР и ФАО в области охраны окружающей среды и перспективы на будущее.

Отметим, что В. Гуту находится с визитом в Азербайджане в связи с "Бакинской неделей климатических действий" (BCAW2025).