Geely начала продажи внедорожника Zeekr 9X с дизайном Rolls-Royce

Автобренд Geely, в структуру которого входит бренд Zeekr, начал продажи в Китае внедорожника 9X. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне внедорожник Zeekr 9X напоминает Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль оборудовали хромированной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, двухуровневой передней оптикой, рельефным капотом, задним фонарем необычной формы и панорамной крышей.

Длина автомобиля - 5239 мм, ширина - 2029 мм, высота - 1819 мм, а размер колесной базы - 3169 мм.

Силовая установка включает 2-литровый двигатель внутреннего сгорания и электромоторы, обеспечивающие разгон до 100 км/ч за 3,1-3,9 с.

Начальная стоимость автомобиля - 465,9 тыс. юаней.